Tianjin Tianyao Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tianjin Tianyao Pharmaceutical hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.03 CNY gegenüber -0.010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 704.9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 12.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tianjin Tianyao Pharmaceutical 802.6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch