Tianjin Tianhai Investment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tianjin Tianhai Investment stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tianjin Tianhai Investment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63.4 Millionen USD im Vergleich zu 57.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch