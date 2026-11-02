Tianjin Quanye Bazaar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tianjin Quanye Bazaar hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 890.4 Millionen CNY, gegenüber 918.6 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.07 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch