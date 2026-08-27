Tianjin Quanye Bazaar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tianjin Quanye Bazaar hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.05 CNY gegenüber 0.160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Tianjin Quanye Bazaar 944.2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.07 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch