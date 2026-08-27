Tianjin Marine Shipping präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tianjin Marine Shipping liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tianjin Marine Shipping die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Tianjin Marine Shipping ebenfalls ein EPS von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 431.8 Millionen CNY – ein Plus von 4.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tianjin Marine Shipping 413.5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch