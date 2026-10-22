Tianjin Hi-Tech Development präsentierte Quartalsergebnisse

Tianjin Hi-Tech Development gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 426.7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 534.6 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch