Tianjin Global Magnetic Card gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tianjin Global Magnetic Card liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tianjin Global Magnetic Card die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 820.4 Millionen CNY – eine Minderung von 26.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.12 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch