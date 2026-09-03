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03.09.2026 06:37:00
Tianjin Global Magnetic Card gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tianjin Global Magnetic Card liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tianjin Global Magnetic Card die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 820.4 Millionen CNY – eine Minderung von 26.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.12 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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