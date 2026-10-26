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26.10.2026 06:37:00
Tianjin Capital Environmental Protection Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tianjin Capital Environmental Protection Group gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.17 HKD, nach 0.160 HKD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.39 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 1.39 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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