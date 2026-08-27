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27.08.2026 06:37:00
Tianjin Capital Environmental Protection Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tianjin Capital Environmental Protection Group hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.16 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tianjin Capital Environmental Protection Group 0.150 HKD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Tianjin Capital Environmental Protection Group mit einem Umsatz von insgesamt 1.27 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.16 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 9.15 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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