Tianjin Capital Environmental Protection Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tianjin Capital Environmental Protection Group hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0.14 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tianjin Capital Environmental Protection Group mit 0.140 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden 1.10 Milliarden CNY gegenüber 1.08 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch