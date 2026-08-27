Tianjin Benefo Tejing Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tianjin Benefo Tejing Electric gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Tianjin Benefo Tejing Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tianjin Benefo Tejing Electric im vergangenen Quartal 662.7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Benefo Tejing Electric 530.2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch