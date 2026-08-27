|
27.08.2026 06:37:00
Tianjin Benefo Tejing Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tianjin Benefo Tejing Electric gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Tianjin Benefo Tejing Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Tianjin Benefo Tejing Electric im vergangenen Quartal 662.7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Benefo Tejing Electric 530.2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.