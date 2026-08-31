Tianjin 712 Communication Broadcasting A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tianjin 712 Communication Broadcasting A hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 514.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 414.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch