Tianfeng Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tianfeng Securities hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tianfeng Securities 1.15 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 986.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch