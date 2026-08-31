Tiancheng legte Quartalsergebnis vor

Tiancheng hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.38 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3.19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch