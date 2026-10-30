Tian Di Science Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tian Di Science Technology präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 CNY gegenüber 0.060 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.17 Prozent auf 5.90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tian Di Science Technology 6.35 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch