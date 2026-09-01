Tian Di Science Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Tian Di Science Technology hat am 30.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.07 CNY gegenüber 0.160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Tian Di Science Technology im vergangenen Quartal 6.58 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tian Di Science Technology 7.35 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch