TI Fluid Systems désigne Ron Hundzinski au poste de directeur financier

AUBURN HILLS, Michigan, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems, fournisseur leader mondial de technologies de systèmes de fluides automobiles, annonce que Ron Hundzinski a été nommé directeur financier et directeur exécutif de la Société.

« Nous accueillons Ron au sein de notre Conseil d'administration et de notre équipe de haute direction », a déclaré Bill Kozyra, président-directeur général. « Il apporte une riche expertise financière ainsi que des connaissances approfondies du secteur automobile. »

Ron rejoint la Société en provenance de Tenneco, Inc. où il exerçait les fonctions de vice-président exécutif du département financier. Au cours des trente-cinq dernières années, il a occupé plusieurs postes de direction en finance chez Emerson Electric, GKN, Meridian Automotive et BorgWarner. Il a exercé les fonctions de directeur financier et vice-président exécutif de BorgWarner de 2012 à 2018. Ron est également membre non exécutif de Gentherm, société cotée à la Bourse de New York.

Ron succède à Tim Knutson, qui a décidé de se retirer de ce poste pour poursuivre d'autres projets en dehors de la Société.

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est un fabricant leader mondial de systèmes de stockage, de transport et de délivrance de fluides principalement pour le marché des véhicules utilitaires légers. Forte de près de 100 années d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems possède des installations de fabrication dans 111 sites répartis dans 28 pays, et dessert tous les principaux FEO mondiaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tifluidsystems.com.

