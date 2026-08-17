TI Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TI Financial präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 42.92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 30.81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 112.14 Milliarden INR gegenüber 93.83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch