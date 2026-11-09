TI Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TI Financial hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34.22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 29.28 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113.88 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch