thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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21.10.2026 17:26:00
Thyssenkrupp: Wertstoffsparte TK Accelis geht am 28. Oktober an die Börse
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Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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22.10.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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22.10.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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22.10.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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22.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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22.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fester (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
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|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.