thyssenkrupp stellt Konzept für CO2-frei erzeugten Stahl vor

Der Stahlhersteller thyssenkrupp hat ein Hochofenkonzept zur klimafreundlicheren Produktion von Stahl vorgelegt.

Die integrierte Direktreduktionsanlage soll künftig mit sogenanntem grünem Wasserstoff und Ökostrom betrieben werden, teilte das DAX-Unternehmen mit. Grüner Wasserstoff wird durch die Elektrolyse von Wasser erzeugt, bei der Strom ausschliesslich aus erneuerbaren Energien stammt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nannte das Projekt "ein starkes Signal für ambitionierten industriellen Klimaschutz".

Dem Konzern zufolge wird das in der Anlage erzeugte feste Material dabei mit einem integrierten Schmelzaggregat verflüssigt zu einem Elektro-Roheisen, das energieeffizient weiterverarbeitet werden könne. Mangels Wasserstoff kann die Anlage zunächst auch mit Erdgas betrieben werden. Dabei fallen allerdings sehr wohl CO2-Emissionen an.

Der Hauptteil des Hochofens 2.0 soll bis 2025 fertiggestellt sein und dann bereits 400.000 Tonnen klimaneutralen Stahl produzieren, bei einer Jahreskapazität von 1,2 Millionen Tonnen. Für 2030 sind dann drei Millionen Tonnen Stahl vorgesehen. thyssenkrupp werde im Rahmen einer Umsetzungsstudie bis Anfang 2021 weitere Details für den nachhaltigen Umbau der eigenen Produktion festlegen, erklärte Vorstandsvorsitzende Martina Merz.

Um grünen Stahl in Deutschland zu produzieren, hat die Bundesregierung erst kürzlich im Handlungskonzept Stahl die Rahmenbedingungen definiert. Die von thyssenkrupp geplante integrierte Direktreduktionsanlage sei "dafür ein exzellentes Beispiel", sagte Altmaier bei seinem Besuch in Duisburg, bei dem auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zugegen war. thyssenkrupp will bis 2030 seine CO2-Emissionen um 30 Prozent reduzieren.

