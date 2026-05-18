ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.05.2026 07:39:39
Thyssenkrupp schliesst einen Automotive-Standort in den USA
DOW JONES--Thyssenkrupp will in den USA einen Produktionsstandort im Automobilzuliefergeschäft aufgeben. Bis spätestens Ende März nächsten Jahres werde die Fertigung von Thyssenkrupp Presta in Terre Haute im US-Bundessaat Indiana geschlossen, teilte der Essener Technologiekonzern mit. Die betroffenen Chassis-Aktivitäten sollen den Angaben zufolge auf den Standort von Thyssenkrupp Bilstein in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio ausgerichtet werden.
Nordamerika bleibe für das Geschäftssegment Thyssenkrupp Automotive Technology ein wichtiger Markt und Produktionsraum, hiess es in der Mitteilung weiter.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
12.05.26
|thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefer: Restrukturierung stärkt Margenentwicklung (Dow Jones)
|
11.05.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.26
|thyssenkrupp-Aktie gewinnt: Neuer Deal im Stahlsegment (Dow Jones)
|
26.03.26
|thyssenkrupp-Aktie schwächer: Standort Isbergues wird vorübergehend stillgelegt (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Ausblick: ThyssenKrupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.02.26
|thyssenkrupp-Aktie höher: HKM-Anteile an Salzgitter veräussert (Dow Jones)
|
30.01.26
|thyssenkrupp-Aktie fester: Verträge von Vorstandschefs Henne und Dinstuhl verlängert (finanzen.ch)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer. Der heimische Markt kam am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende tiefrot. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten.