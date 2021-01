thyssenkrupp prüft wohl Börsengang der Stahlsparte - Kurs schiesst hoch

Der Stahlkonzern thyssenkrupp erwägt laut Kreisen einen Börsengang seiner Stahlsparte. Hintergrund sei der wachsende Widerstand gegen einen Verkauf an den Branchenkollegen Liberty Steel, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach hatte der Aufsichtsrat das Management aufgefordert, eine Alternative für den Verkauf zu suchen. Zuvor hätten Gewerkschaftsvertreter und Grossaktionäre bezüglich der Veräusserungspläne Bedenken geäussert.

Die Aktie setzte sich nach den Nachrichten an die MDAX-Spitze und stieg zuletzt via XETRA um 6,57 Prozent auf 9,83 Euro an.

Ein thyssenkrupp-Sprecher sagte lediglich, die Entwicklung der Sparte im eigenen Haus bleibe eine Option. Liberty wollte keinen Kommentar abgeben.

ESSEN (awp international)