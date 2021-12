ThyssenKrupp plant die Zukunft

Der Industrie- und Stahlkonzern ThyssenKrupp erwartet nach einer deutlichen Verbesserung im vergangenen Geschäftsjahr auch für 2021/22 einen Gewinnsprung und plant einen Börsengang für die Wasserstoff-Sparte Uhde Chlorine Engineers.

Nach gut zwei Jahren intensiver Transformation sei die Trendwende erkennbar, erklärte ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz. Sie sieht weiterhin grosse Herausforderungen im derzeit herrschenden Halbleitermangel und Engpässen bei weiteren Vorprodukten sowie der Corona-Pandemie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) will ThyssenKrupp fürs Gesamtjahr auf 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro ungefähr verdoppeln.

Dabei zeigt sich der Konzern deutlich zuversichtlicher als Analysten, die mit weniger gerechnet hatten. 2020/21 hatte der Industrie- und Stahlkonzern wegen hoher Restrukturierungskosten einen Verlust nach Minderheiten von 109 Mio. Euro verbucht. Dies war jedoch im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung, als noch ein Fehlbetrag von 5,5 Mrd. Euro angefallen war.

ThyssenKrupp schnitt im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt besser ab als von Analysten erwartet. Im vierten Quartal konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal deutlich steigern und die Prognosen des Marktes ebenfalls übertreffen. Wegen des Verlusts im gesamten Geschäftsjahr wollen die Essener keine Dividende bezahlen.

Für sein Wasserstoffgeschäft Uhde Chlorine Engineers favorisiert ThyssenKrupp einen Börsengang, während die Zukunft des Stahlgeschäfts noch offen sei. Beim Börsengang für das Wasserstoffgeschäft würde ThyssenKrupp eine Mehrheit behalten. Zudem prüfe das Unternehmen Optionen, wie das Geschäft bestmöglich weiterentwickelt werden könne. Beim Stahlgeschäft bevorzugt das Management weiterhin eine Verselbstständigung.

Eine endgültige Entscheidung hänge von einer Vielzahl von Faktoren ab. Unter anderem brauche es Planungssicherheit bei den regulatorischen Rahmenbedingungen, gerade hinsichtlich der Transformation zu „grünem Stahl“. Neben der Vorbereitung der üblichen Carve-out-Themen prüfe ThyssenKrupp, unter welchen Bedingungen der Stahlbereich in die Eigenständigkeit überführt werden könne.

ThyssenKrupp-Aktie sucht Orientierung

Die Aktie von ThyssenKrupp hat bisher in diesem Jahr ein leichtes Plus von 15 Prozent erzielt. Zuletzt ging es allerdings vornehmlich seitwärts, aktuell wird die 200 Tagelinie (rot) getestet, die in den vergangenen Wochen leicht abwärts drehte. Auch der MACD (Momentum) ist rückläufig und belastet den Aktienkurs. Ein Test der Unterstützung bei rund 8,25 Euro erscheint daher möglich.

