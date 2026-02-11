Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’058 0.7%  Bitcoin 51’325 -2.9%  Dollar 0.7657 -0.3%  Öl 69.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Schindler-Aktie: Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert - Alfred Schindler macht nur noch eine Amtsperiode
Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SCHOTT Pharma-Aktie: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
SGS-Aktie: Höherer Umsatz und verbesserte Marge im vergangenen Jahr
Suche...
eToro entdecken

thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 07:36:36

Thyssenkrupp Nucera startet schwächer ins neue Geschäftsjahr als erwartet

thyssenkrupp nucera
8.47 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

DORTMUND (awp international) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera ist schwächer in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet als erwartet. Der Umsatz schrumpfte von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 147 Millionen Euro, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Operativ rutschte der Elektrolysespezialist in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug vier Millionen Euro nach einem Plus von acht Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit "aussergewöhnlich hohen Schwankungen in Derivatepositionen" - diese gleichen Preisschwankungen von Rohstoffpositionen in den Vorräten aus.

Unter dem Strich betrug der Nettoverlust drei Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von neun Millionen Euro erzielt. Der Auftragseingang ging um 21 Prozent auf 75 Millionen Euro zurück. Mit seinen Zahlen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

"Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff", sagte Unternehmenschef Werner Ponikwar anlässlich der Zahlen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (30. September) bekräftigte der Elektrolyse-Spezialist. Das Management taxiert weiterhin den Erlös für das laufende Geschäftsjahr auf 500 bis 600 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird 2025/26 zwischen minus 30 und 0 Millionen Euro erwartet./mne/zb

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?