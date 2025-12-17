Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’331 0.7%  Bitcoin 69’163 -1.0%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 59.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Logitech2575132Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879Kuros32581411
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Rohstoff-ETFs: Ihr Schlüssel zum Investment in Goldpreis & Ölpreis
Galderma-Aktie: Neue Daten untermauern Erfolg von Nemluvio
VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
Suche...
eToro entdecken
17.12.2025 07:36:33

Thyssenkrupp Nucera FY Profit After Tax Declines

(RTTNews) - thyssenkrupp nucera (NCH2.DE) reported fiscal 2024/2025 earnings after tax of around 5 million euros compared to 11 million euros, last year. Earnings per share was 0.04 euros compared to 0.09 euros. EBIT was 2 million euros compared to a negative EBIT of 14 million euros. Sales were at 845 million euros compared to 862 million euros, last year. Order intake was 348 million euros, below the previous year's level of 636 million euros.

Fourth quarter EBIT was negative at 1 million euros compared to a negative EBIT of 1 million euros, prior year. Sales were 182 million euros, down 28%.

For fiscal 2025/2026, thyssenkrupp nucera expects order intake at Group level to be between 350 million and 900 million euros. Sales are forecast to be between 500 million and 600 million euros. Consolidated EBIT is expected to be negative between 30 million euros and 0 million euros.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16.12.25 Galderma rüstet sich für die nächste Wachstumsphase
16.12.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
16.12.25 Marktüberblick: Zalando gesucht
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
16.12.25 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
16.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’584.49 19.17 BE6SJU
Short 13’837.06 13.94 U5VSUU
Short 14’371.39 8.87 S7DB8U
SMI-Kurs: 13’056.74 16.12.2025 17:31:55
Long 12’512.22 19.90 S3HB2U
Long 12’204.66 13.58 SO2B2U
Long 11’711.81 8.99 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MindMaze-Aktie bricht ein: Relief Therapeutics und NeuroX fusionieren
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Dienstagvormittag zu
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Sonovoa-Aktie mit Plus: Übernahme von Tinnitus-App SilentCloud

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:43 Ölpreise steigen - Trump fordert von Venezuela Rückgabe von Öl und Land
07:42 Ionos präzisiert Prognose für 2025 - Mehr Umsatz- und Ergebnisplus für 2026
07:34 ROUNDUP: Merz vor seinem schwierigsten Gipfel
07:34 ROUNDUP: Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land
07:34 ROUNDUP/Im Kabinett: Mehr Härten bei neuer Grundsicherung
07:34 ROUNDUP 2/Erst Drogen, jetzt Öl: Was Trump mit Venezuela vorhat
07:32 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig bewegt erwartet
07:31 WDH: Veltins übernimmt Karamalz - Malzgetränke-Markt in Bewegung
07:16 DAX-FLASH: Dax über 24.000 Punkten wohl wenig bewegt
07:07 IEA erwartet Rekordnachfrage nach Kohle in diesem Jahr