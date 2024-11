Thyssenkrupp Nucera erreicht Ziele

DORTMUND (awp international) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) ein etwas besseres operatives Ergebnis erzielt als prognostiziert. Beim Umsatz sei die Mitte der in Aussicht gestellten Spanne erreicht wurden, teilte das Unternehmen am Montag in Dortmund mit.

Thysssenkrupp Nucera hatte Erlöse von 820 bis 900 Millionen Euro erwartet, davon 500 bis 550 Millionen im Wasserstoffgeschäft. Der Ausbau des Wasserstoffgeschäfts lastete auf dem Ergebnis, hier hatte das Unternehmen einen Verlust beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich prognostiziert.

Das vierte Quartal habe sich positiv entwickelt, mit einer verbesserten Auftragsdynamik, insbesondere im Chlor-Alkali-Servicegeschäft, hiess es. Der Wasserstoffbereich (AWE) erreichte ein Neugeschäft auf Vorjahresniveau. Der AWE-Umsatz wurde verdoppelt, wie Thyssenkrupp Nucera weiter mitteilte. Das Ebit habe unter Vorjahr gelegen, sei jedoch leicht besser als erwartet ausgefallen. Zahlen nannte das mehrheitlich zu Thyssenkrupp gehörende Unternehmen nicht. Diese sollen am 17. Dezember vorgelegt werden./nas/jha/