thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
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06.10.2026 14:37:22
thyssenkrupp nucera baut erstmals ein selbst betriebenes Montagezentrum für Elektrolysezellen in Europa auf
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thyssenkrupp nucera baut erstmals ein selbst betriebenes Montagezentrum für Elektrolysezellen in Europa auf
Vila Nova de Gaia / Dortmund, 6. Oktober 2026 – thyssenkrupp nucera baut im VGP-Park im portugiesischen Vila Nova de Gaia (südlich von Porto) erstmals ein selbst betriebenes zentrales Montagezentrum für Elektrolysezellen auf. Mit dem sogenannten Assembly Hub stärkt thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen, seine europäische Wertschöpfungskette und treibt zugleich die Automatisierung der Zellmontage entscheidend voran. Der Assembly Hub ermöglicht eine schnellere und effizientere Zellmontage und erhöht die Kapazität signifikant. Zunächst werden dort Zellen für die alkalische Wasserelektrolyse montiert. thyssenkrupp nucera hat nun den Mietvertrag für die mehr als 7.500 Quadratmeter grosse Halle unterschrieben.
„Der Assembly Hub ist für uns ein Meilenstein für Automatisierung und Montageeffizienz“, sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera. „Durch die zentrale und teilautomatisierte Zellmontage erhöhen wir unsere Kapazität und verzahnen Montage und Service eng miteinander. Die Investition in den Assembly Hub ist zudem ein klares Bekenntnis zum Standort Europa und ein weiterer Beitrag zur Stärkung der europäischen Wasserstoffwirtschaft.“
Medienanfragen:
Investorenanfragen:
Dr. Hendrik Finger
Über thyssenkrupp nucera:
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Schlagwort(e): Unternehmen
06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231-22972-7100
|E-Mail:
|info@thyssenkrupp-nucera.com
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
|ISIN:
|DE000NCA0001
|WKN:
|NCA000
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300T0K3CI2C25SC77
|EQS News ID:
|2411240
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2411240 06.10.2026 CET/CEST
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