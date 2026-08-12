thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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12.08.2026 07:46:00
Thyssenkrupp Nucera: Ausstieg aus Hochtemperatur-Elektrolyse belastet Ausblick, Aktie fällt
thyssenkruppDer Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucrea steigt aus der Serienfertigung der Hochtemperatur-Elektrolyse aus. Dies führt zu negativen Einmaleffekten und einem gesenkten Ausblick. Die Aktie fällt weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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