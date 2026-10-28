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28.10.2026 11:41:00
Thyssenkrupp deutet Börsengang der Stahlsparte an
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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28.10.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
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28.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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27.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
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27.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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27.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
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|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
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