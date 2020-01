thyssenkrupp-CEO sieht Unternehmen in "ausserordentlich angespannter Lage" - Aktie abgeschlagen

Die Chefin von thyssenkrupp hat die Streichung der Dividende verteidigt.

Der Konzern sei in einer "ausserordentlich angespannten Lage" und "braucht alle verfügbaren Mittel", sagte Martina Merz auf der Hauptversammlung in Bochum. Die schlechte Performance des Unternehmens - das Geschäftsjahr 2019 wurde mit roten Zahlen und einem Mittelabfluss von mehr als 1 Milliarde Euro abgeschlossen - sei auch darauf zurückzuführen, dass das Geld fehle, die einzelnen Geschäftsbereiche ausreichend zu unterstützen.

Merz verglich thyssenkrupp mit einem Schiff mit grossem Tiefgang, das in zu flache Wasser geraten sei. Mit dem Erlös aus der geplanten Trennung des Aufzugsgeschäftes solle sich der Konzern wieder freischwimmen können. Bis Ende Februar soll eine Entscheidung fallen, welche der möglichen Optionen - Börsengang, Teil- oder Komplettverkauf - verfolgt werde, kündigte sie an. Über die genaue Mittelverwendung werde entschieden, wenn die Transaktion in trockenen Tüchern sei, sagte sie. Die Interessenten hätten den Wert der Sparte mit über 15 Milliarden Euro bestätigt.

Um die verbleibenden Geschäfte zukunftsfähig zu machen, prüft das Unternehmen seit dem vergangenen Jahr, welche Schritte jeweils dafür nötig sind. "Bis Mai sind wir damit fertig", sagte Merz, die den Konzern seit Oktober übergangsweise führt. Dann werde entschieden, welche der Geschäfte aus eigener Kraft weiterentwickelt würden, für welche man Partner brauche und welche man besser verkaufe.

Gefallen ist diese Entscheidung bereits für den Anlagenbau. Hier sei der formale Verkaufsprozess gestartet und Informationsmaterialien an mögliche Interessenten versandt worden, bestätigte Merz kürzliche Medienberichte.

Aktionärsvertreter kritisieren thyssenkrupp-Führung massiv

Auf der Hauptversammlung von thyssenkrupp in Bochum haben Aktionärsvertreter den Aufsichtsrat für die schlechte Verfassung des Unternehmens massiv kritisiert. Vertreter der Aktionärsverbände DSW und SdK, aber auch von Kapitalanlagegesellschaften wie DWS und Deka kündigten an, mindestens das Kontrollgremium, teils aber auch den Vorstand nicht zu entlasten.

Marc Tüngler von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz kritisierte den "personellen und strategischen Zickzackkurs" des zurückliegenden Jahres. Fondsmanager Ingo Speich von Deka Investment sprach von einer "atemberaubenden" Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen. "Gewinn und Cashflow schmelzen schneller dahin als Eisenerz im Hochofen, ganz zu schweigen von der Dividende. Das Management um Herrn Kerkhoff hat überaus ungeschickt agiert und dem Niedergang zuletzt nur noch hilflos zugesehen", sagte er laut Redetext.

Speich forderte eine klare Strategie für die Zukunft und prangerte vor allem Fehler im Stahlgeschäft an. Es sei "schlichtweg verschlafen" worden, "das Geschäftsmodell gegen Konjunkturabschwünge abzusichern". Im Glauben an eine Fusion mit Tata seien zuletzt "wichtige Investitionen vernachlässigt" worden. Jetzt könne der Konzern qualitativ nicht mehr mithalten.

Henrik Pontzen von Union-Investment beschrieb thyssenkrupp "als Baugrube, die unter Wasser steht und Jahr für Jahr Geld verschlingt". Keiner wisse mehr, "wofür thyssenkrupp eigentlich steht", sagte er laut Redetext. Pontzen rief Vorstandschefin Martina Merz auf, den Vorstandsvorsitz längerfristig zu übernehmen, "damit Sie Ihre Strategie selbst umsetzen können". Merz war im Oktober vom Aufsichtsrat für ein Jahr an die Konzernspitze entsandt worden. Anschliessend will sie wieder Aufsichtsratsvorsitzende werden.

thyssenkrupp erwägt zusätzliche Stahl-Investitionen für 800 Mio Euro

Um die Stahlsparte von thyssenkrupp in den nächsten Jahren zukunftsfähig zu machen, erwägt der Konzernvorstand zusätzliche Investitionen in der Grössenordnung von 800 Millionen Euro über die bisherigen Planungen hinaus. Diese Zahl nannte Vorstandschefin Martina Merz auf der Hauptversammlung in Bochum.

Merz warb ansonsten um Geduld bei den Aktionären, dass jetzt noch nicht klar sei, wo in den einzelnen Konzernbereichen die Reise hingehe. "Wir haben uns entschieden, dass wir im allerersten Schritt die Machbarkeit unserer strategischen Ideen prüfen, damit wir das auch umsetzen können." Dazu werde bis Mai jeder Stein umgedreht. Dann stehe das Gesamtbild. In der Vergangenheit habe thyssenkrupp immer wieder strategische Vorstellungen entwickelt, ohne dass sie sich später umsetzen liessen.

Zur jüngsten Geschäftsentwicklung sagte Merz, das abgelaufene erste Quartal per Ende Dezember habe sich so entwickelt wie geplant. Das Stahlgeschäft sei zwar herausfordernd gewesen, aber insgesamt sei es nicht unerwartet gelaufen. Die Managerin reagierte damit auf Gerüchte, dass es in den Monaten Oktober bis Dezember zu einem starken Anstieg des negativen Cashflows gekommen sei.

