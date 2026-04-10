ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
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10.04.2026 11:08:00
thyssenkrupp-Aktie leichter: Neuer Deal im Stahlsegment
thyssenkrupp erschliesst sich in der Werkstoffsparte Materials Services durch einen Zukauf im Nordwesten Mexiko neue Kunden und erweitert sein Angebot für die bisherigen Kunden.
ThyssenKruppDer Ruhrkonzern erwirbt laut einer Pressemitteilung die Mehrheit an Aceroteca Trading, einem Service Center für die Verarbeitung von flachgewalztem Kohlenstoffstahl mit Sitz im Grossraum Monterrey. Die Anlage bediene vor allem Kunden aus den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik sowie Stromübertragung, heisst es darin.
8.22 EUR -2.84%
Die Übernahme von Aceroteca Trading sei ein wichtiger strategischer Schritt für thyssenkrupp Materials Services. Aceroteca-Gründer und CEO Hector Morales werde das Unternehmen weiter leiten und eine Minderheitsbeteiligung behalten. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht.Zeitweise stehen die Aktien des Stahlkonzerns via XETRA am Freitag bei 8,23 Euro, was einem Minus von 0,72 Prozent entspricht.
DJG/rio/sha
DOW JONES
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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com
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