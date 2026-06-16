thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Verselbstständigung
|
16.06.2026 17:24:36
thyssenkrupp-Aktie in rot: Materialsparte TK Accelis soll in diesem Jahr an die Börse kommen
Der Stahlkonzern thyssenkrupp macht weiter mit der Verselbstständigung von Geschäftsbereichen und will seine Werkstoffsparte in diesem Jahr an die Börse bringen.
Die thyssenkrupp AG soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht.
Via XETRA gibt die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 11,22 Euro ab.
/men/stw
ESSEN (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!