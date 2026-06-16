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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

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Verselbstständigung 16.06.2026 17:24:36

thyssenkrupp-Aktie in rot: Materialsparte TK Accelis soll in diesem Jahr an die Börse kommen

thyssenkrupp-Aktie in rot: Materialsparte TK Accelis soll in diesem Jahr an die Börse kommen

Der Stahlkonzern thyssenkrupp macht weiter mit der Verselbstständigung von Geschäftsbereichen und will seine Werkstoffsparte in diesem Jahr an die Börse bringen.

thyssenkrupp
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Der Aufsichtsrat empfahl den Aktionärinnen und Aktionären am Dienstag die Zustimmung zur Abspaltung des Werkstoffhändlers und Lieferkettendienstleisters, wie der MDax-Konzern in Essen mitteilte. Die Beschlussfassung ist für eine ausserordentliche Hauptversammlung am 7. August vorgesehen. Die Aktien der mittlerweile unter TK Accelis firmierenden Tochter sollen noch in diesem Kalenderjahr an der Frankfurter Börse gelistet werden.

Die thyssenkrupp AG soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht.

Via XETRA gibt die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 11,22 Euro ab.

/men/stw

ESSEN (awp international)

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