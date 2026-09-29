ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
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29.09.2026 09:24:00
thyssenkrupp-Aktie in Grün: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
Thyssenkrupp Steel strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmassnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will.
Die Restrukturierungsmassnahmen, von denen einige derzeit umgesetzt werden, sollen voraussichtlich zur Ergebnisverbesserung beitragen und einen Beitrag von mehr als 800 Millionen Euro zum EBITDA beisteuern.
Die Massnahmen umfassen unter anderem eine Restrukturierungsvereinbarung sowie ein Kosteneffizienzprogramm. Von den rund 11.000 geplanten Arbeitsplätzen wurden bereits etwa 4.000 abgebaut, während die Trennung von den Hüttenwerken Krupp Mannesmann diesen Sommer abgeschlossen wurde. Nach Angaben auf der Website beschäftigt die Stahlsparte rund 26.000 Mitarbeiter.
Darüber hinaus profitiere das Geschäft laut Unternehmensangaben von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einer grösseren Stabilität auf dem europäischen Stahlmarkt.
Die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts in Europa, bei der Thyssenkrupp möglicherweise eine Minderheitsbeteiligung behält, bleibe weiterhin das erklärte strategische Ziel.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA am Dienstag zeitweise 0,16 Prozent fester bei 15,21 Euro.
DJG/DJN/apo/ros
DOW JONES
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