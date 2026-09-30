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Neuausrichtung 30.09.2026 14:32:04

thyssenkrupp-Aktie im Minus: Stellenstreichungen im Auto-Zuliefergeschäft

thyssenkrupp-Aktie im Minus: Stellenstreichungen im Auto-Zuliefergeschäft

Einer geplanten Neuausrichtung im Fahrwerksgeschäft der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology werden an den Standorten Essen und Ennepetal insgesamt 160 bis 180 Stellen zum Opfer fallen.

ThyssenKrupp
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Betroffen seien Positionen in den Bereichen Entwicklung und Engineering sowie Aufgaben der operativen Steuerung und des Qualitätsmanagements, teilte der Ruhrkonzern mit.

Bei der Neuaufstellung sollen bisherige Aufgaben der Standorte in bestehende internationale Kompetenzzentren verlagert werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Auch die Kapazitäten will thyssenkrupp dabei anpassen. Die Stossdämpferproduktion in Ennepetal bleibe von den Massnahmen aber unberührt.

Im Fahrwerksgeschäft will thyssenkrupp die Kompetenzen für Lenkung, Dämpfung sowie Achs- und Systemlösungen bündeln. Zum 1. Januar 2027 soll die neue Organisation starten.

Via XETRA verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,10 Prozent auf 14,57 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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