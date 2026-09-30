ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Neuausrichtung
|
30.09.2026 14:32:04
thyssenkrupp-Aktie im Minus: Stellenstreichungen im Auto-Zuliefergeschäft
Einer geplanten Neuausrichtung im Fahrwerksgeschäft der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology werden an den Standorten Essen und Ennepetal insgesamt 160 bis 180 Stellen zum Opfer fallen.
Bei der Neuaufstellung sollen bisherige Aufgaben der Standorte in bestehende internationale Kompetenzzentren verlagert werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Auch die Kapazitäten will thyssenkrupp dabei anpassen. Die Stossdämpferproduktion in Ennepetal bleibe von den Massnahmen aber unberührt.
Im Fahrwerksgeschäft will thyssenkrupp die Kompetenzen für Lenkung, Dämpfung sowie Achs- und Systemlösungen bündeln. Zum 1. Januar 2027 soll die neue Organisation starten.Via XETRA verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,10 Prozent auf 14,57 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
13.08.26
|thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|Grünes Licht für Abspaltung: thyssenkrupp-Aktie verliert (Dow Jones)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|thyssenkrupp-Aktie: Werkstoffsparte soll jährlich weiter wachsen (Dow Jones)
|
10.06.26
|Aktie tiefer: thyssenkrupp trennt sich vollständig von Edelstahlwerk AST - Neuer Name für Werkstoffsparte (Dow Jones)
|
18.05.26
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Autosparte gibt einen Standort in den USA auf (Dow Jones)
|
12.05.26
|thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefer: Restrukturierung stärkt Margenentwicklung (Dow Jones)