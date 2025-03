thyssenkrupp-Aktie höher: thyssenkrupp bläst Verkauf der Marinesparte an Rheinmetall ab

Das berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Laut Insidern soll Rheinmetall -Chef Armin Papperger in den Verhandlungen vorgeschlagen haben, dass die Bundesregierung nach der Übernahme von TKMS durch Rheinmetall mit 25 Prozent oder mehr in das zusammengeführte Unternehmen einsteigen müsse. Damit soll thyssenkrupp nicht einverstanden gewesen sein. Zudem solle es auch persönliche Differenzen gegeben haben, berichtet die Zeitung.

thyssenkrupp bereite für die Marine-Tochter bereits die Abspaltung eines Minderheitsanteils an die Aktionäre des Mutterkonzerns vor, wie ein thyssenkrupp-Sprecher der Zeitung sagte. "Wir sind davon überzeugt, dass der Marinebereich in einer eigenständigen Aufstellung die weltweiten Wachstumschancen der Branche am besten nutzen kann", begründete er. Nach einem solchen Teil-Spin-off solle dann ein Teil von TKMS an die Börse gebracht werden.

Die thyssenkrupp-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 5,09 Prozent auf 9,09 Euro.

DJG/gos

DOW JONES