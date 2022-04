thyssenkrupp-Aktie dennoch verlustreich: Tochter von thyssenkrupp erhält Auftrag in den USA

Wie der Konzern mitteilte, wird thyssenkrupp Nucera die Technologie an den Gasekonzern Air Products für eine Anlage zur Herstellung von grünem Flüssigwasserstoff mit einer Kapazität von 10 Tonnen pro Tag liefern. Die Anlage in Arizona soll voraussichtlich 2023 in Betrieb gehen. Finanzielle Details nannte thyssenkrupp nicht.

Die Aktie von thyssenkrupp sackt am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 5,42 Prozent auf 6,95 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)