Thunder Bridge Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Thunder Bridge Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 100.7 Millionen USD gegenüber 75.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch