Thunder Bridge Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thunder Bridge Acquisition hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Thunder Bridge Acquisition im vergangenen Quartal 153.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 97.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thunder Bridge Acquisition 77.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch