Thryv informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thryv veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.32 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Thryv im vergangenen Quartal 118.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thryv 201.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch