ThreePro Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ThreePro Group hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.71 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ThreePro Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch