ThreeD Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ThreeD Capital hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

ThreeD Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1410.34 Prozent zurück. Hier wurden -4.4 Millionen CAD gegenüber -0.3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.140 CAD. Im Vorjahr waren -0.290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr -3.97 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ThreeD Capital einen Umsatz von -6.52 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch