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09.10.2026 06:37:00
Three F: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Three F hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19.59 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.19 Prozent zurück. Hier wurden 3.92 Milliarden JPY gegenüber 3.96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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