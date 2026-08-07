ThredUp A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ThredUp A hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ThredUp A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.8 Millionen USD – ein Plus von 16.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ThredUp A 77.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch