Thrace Plastics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thrace Plastics hat am 22.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 EUR gegenüber 0.170 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 126.3 Millionen EUR – ein Plus von 21.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thrace Plastics 103.7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch