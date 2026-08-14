Thoresen Thai Agencies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Thoresen Thai Agencies präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 THB. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5.60 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 22.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.23 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch