Thoresen Thai Agencies legte Quartalsergebnis vor

Thoresen Thai Agencies äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.79 THB. Im letzten Jahr hatte Thoresen Thai Agencies einen Gewinn von 0.280 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 7.19 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 12.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.25 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch