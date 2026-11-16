Thoresen Thai Agencies legte Quartalsergebnis vor

Thoresen Thai Agencies hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.79 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.280 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7.19 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.25 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch