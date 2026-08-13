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13.08.2026 06:37:00
Thoresen Thai Agencies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Thoresen Thai Agencies hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 THB. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Thoresen Thai Agencies im vergangenen Quartal 5.60 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thoresen Thai Agencies 7.23 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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