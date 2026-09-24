Thor Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thor Industries hat am 22.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.38 Prozent auf 2.31 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.857 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2.18 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3.38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Thor Industries ein EPS von 4.84 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9.61 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Thor Industries 9.58 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 3.43 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 9.47 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.ch